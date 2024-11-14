“Elektrik Akımında İki Kişinin Ölümü Davası”

OLAYIN DETAYLARI

İzmir’in Konak ilçesinde bulunan Alsancak semtinde, 12 Temmuz’da meydana gelen bir olayda, sağanak yağış sırasında yolun karşısına geçmeye çalışan 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz, su birikintisine basarak akıma kapıldı. Onu kurtarmak için müdahale eden 44 yaşındaki İnanç Öktemay da, aynı fateh akıma kapılarak hayatını kaybetti. Bu olayla ilgili süreçte 48 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı. Bu kişilerden 13’ü tutuklandı ve 6’sının dosyası ayrıldı. Hazırlanan iddianamede ise 42 şüpheli hakkında “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan 22,5 yıl hapis cezası talep ediliyor.

DAVA SÜRECİ VE TANIK BEYANLARI

İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleştirilen davanın ikinci duruşmasında tutuklu sanıklar ve bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Bazı tutuksuz sanıkların SEGBİS sistemi aracılığıyla katıldığı duruşmada, Gdz Elektrik’in taşeron firması yetkilisi Halit Özpelit savunma yaparak, Konak ilçesinde herhangi bir çalışmanın yapılmadığını ve suçlamaları kabul etmediğini belirtti. Ayrıca, tanık ifadelerinde bölgede iş yeri bulunan Fatih Ufak, daha önce de aynı mazgalda sorun yaşandığını ve Gdz Elektrik’i sorun çözmesi için aradığını ifade etti. Olay anında müdahalede bulunan tanık Nurullah Özel, bahçe hortumu ile suyun içinden iki kişiyi çektiğini açıkladı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ VE SAVCILIĞIN MÜTALAASI

Duruşmada güvenlik kamerası görüntüleri izlendi ve tanıklara olayın detayları hakkında sorular yöneltildi. Cumhuriyet savcısı, Deniz ve Öktemay’ın su içinde ne kadar süre kaldığı ve elektriğin ne zaman kesildiği sorularını sordu. Bazı tanıklar, olaydan 15-20 dakika sonra gelen elektrik personelinin suyu kontrol ettiğini ve suda elektrik bulunduğunu açıkladı. Müştekilere söz verilmesiyle devam eden duruşmada, Özge Ceren Deniz’in babası Ahmet Abi, kızının hayalleri için yaşamadığını vurgulayarak, “Kızım bu memleketi çok seviyordu, tek suçu yere basıp ölmek oldu, sizleri vicdana davet ediyorum” dedi.

GECİKMELER VE YENİ TALEPLER

Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamını ve diğer sanıkların adli kontrol şartının sürdürülmesini talep etti. Ayrıca, olay yerinde keşif ve yeni bilirkişi incelemesi yapılmasını istedi. Demircan A.Ş. yetkilisi Cenan Demircan hakkında da dava açılması ve yargılamaya dahil edilmesi istendi. Olayın gerçekleştiği gün elektrik ekiplerinin duruma geç müdahale etmesi üzerine uzman raporlarında Gdz Elektrik’in kablolarının yetersiz derinlikte olduğu ve İZSU’nun kabloları yüzeye yakın inşa ettiği belirtildi, böylece iki kurum arasındaki koordinasyon eksikliği vurgulandı.