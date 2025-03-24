Elektrik Çarpması Davasında İki Sanık Tahliye edildi

İKİ KİŞİNİN ÖLÜMÜYLE SONUÇLANAN OLAYIN DAVASINDA GELİŞMELER

İzmir’in Konak ilçesinde meydana gelen sağanak yağış sırasında elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren iki kişiyle ilgili davada önemli gelişmeler yaşandı. 12 Temmuz 2024 tarihinde, Konak ilçesi Alsancak semtinde etkili olan sağanak sırasında su birikintisine basan Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Özge Ceren Deniz ve müzisyen İnanç Öktemay, elektrik akımına kapılarak hayatlarını kaybetti. Olayla ilgili olarak açılan 42 sanıklı davanın ertelenen celsesi bugün İzmir 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı.

AİLELERİNİN DAVADAN ÇEKİLMESİ

Duruşmada yer alan tutuklu sanıklar, davanın seyrine etki eden açıklamalarda bulundu. Olayda yaşamını yitiren İnanç Öktemay’ın ailesi, avukatları aracılığıyla mahkemeye sundukları dilekçeyle sanıklar hakkındaki şikayetlerini geri çektiklerini belirtti. Olay sırasında Özge Ceren Deniz’in su birikintisinde nereye bastığını belirlemeye yönelik hazırlanan bilirkişi raporu da mahkemeye sunuldu. Bu yapay zeka destekli raporda, Deniz’in su birikintisinde tam olarak nasıl hareket ettiğine dair bilgiler yer aldı. Olay yeri inceleme uzmanları tarafından hazırlanan yeni bilirkişi raporu da duruşmada değerlendirildi.

SAVUNMALAR VE TAHLİYELER

Duruşma öncesinde, Öktemay ailesinin davadan çekildiği bildirildi. İnanç Öktemay’ın ağabeyi Gökan Öktemay, duruşmada herhangi bir ek açıklama yapmadı. Öktemay ailesinin avukatı Cenk Tosuner, müvekkillerinin zararlarının giderildiğini ve şikayetlerinden vazgeçtiklerini ifade etti. Cumhuriyet Savcısı ise tutuklulukların devamını istemesine karşın, adli kontrollü sanıkların kontrolünün sümesini talep etti. Duruşma sonunda mahkeme, tutuklu sanıklar Barış Sevgili ve Yavuz Üner’in tahliyesine karar verdi. Yavuz Üner’in sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildiği vurgulandı. Davanın bir sonraki duruşmasının 20 Mayıs 2025’te yapılacağı açıklandı.