Elektrik Direğine Çarpan Araçta Yaralı

OTOMOBİLİN KAZA YAPTIĞI AN

Hatay’da meydana gelen olayda, bir otomobilin elektrik direğine çarparak zeytinliğe uçması sonucu sürücüsü yaralandı. Kaza, Dörtyol ilçesinin Özerli Mahallesi’nde gerçekleşti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda araç, direğe çarparak zeytinliğe savruldu.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Kaza sonrasında araçta sıkışan sürücü, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı. Olayın detayları ile ilgili soruşturma devam ediyor.