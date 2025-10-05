Elektrik Faturaları Üzerinde Kritik Değişiklik Bekleniyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, CNN Türk’te katıldığı programda elektrik faturaları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bayraktar, kış aylarında elektrik tarifesine doğrudan bir zam yapılmayacağını ifade etmesine rağmen, mevcut sübvansiyon sınırının değişeceğini duyurması milyonlarca hanede ‘örtülü zam’ endişesine yol açtı.

FATURALARDAKİ ARTISININ SEBEPLERİ

Bu yılın şubat ayında uygulamaya alınan sistem ile, yılda 5 bin kilovat saati aşan hanelere elektrik tarifesinde sübvansiyon verilmemesi kararlaştırılmıştı. Yani, elektrik faturası aylık 1.250 TL’yi aşan kullanıcılar, devlet desteği alamadıkları için bu faturayı yaklaşık 2 bin 500 TL olarak ödemek zorunda kalıyor. Bakan Bayraktar, belirlenen 5 bin kilovat saat sınırının ekim ayı içerisinde değişeceğini belirtirken, enerji kulislerinde sübvansiyon sınırının 3 bin kilovat saate düşeceği öngörülüyor.

DEĞİŞİKLİKLERİN ETKİLERİ

Bakan Bayraktar, 2024 yılında 5 bin kilovat saati aşan aboneleri 2025’ten itibaren destekten çıkartacaklarını ifade ederek, “Bu yaklaşık 1.2 milyon haneydi. Şimdi, ekim ayının sonuna kadar yeni bir limit belirlemeyi planlıyoruz” dedi. Yapılan değişiklikle, milyonlarca hanenin faturası iki katına çıkacak. Mevcut 5 bin kilovat saat sınırı, Türkiye genelinde ortalama 1.250 TL’lik bir kullanıma karşılık gelirken, bu sınırın 4 bin kilovat saate düşürülmesi durumunda fatura yaklaşık 1.000 TL, 3 bin kilovat saate düşürülmesi durumunda ise sübvansiyon sınırı 750 TL’ye iniyor. Yapılacak düzenlemeyle, bu sınırı aşan faturalarda verilen devlet desteği yaklaşık yüzde 50 oranında sıfıra inecek ve elektrik faturaları iki katına çıkma riski taşıyor.