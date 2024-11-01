Elektrik Faturalarına Yeni Dönem Uygulaması

ELEKTRİK FATURALARINDA YENİ DÜZENLEME AÇIKLANDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, geçtiğimiz günlerde elektrik faturalarında yeni dönemin detaylarını duyurdu. Bayraktar, Türkiye’deki doğal gaz ve elektrik faturalarına ciddi devlet desteği verildiğini vurguladı ve desteğe ihtiyaç duymayan, yüksek tüketim yapan haneler için yeni bir düzenleme yapılacağını bildirdi. Bakan, “Ayda 417 kilovatsaat tüketimi olan kişiler, elektriğin gerçek maliyeti neyse şubat ayı itibarıyla onu ödemeye başlayacak” ifadelerini kullandı.

YENİ SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Yeni elektrik fatura sistemi nasıl işleyecek? Aylık belirli bir tüketim miktarının üzerinde olanlar için sübvansiyon uygulanmayacak. Bu konudaki ayrıntıları Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi Altuğ Karataş açıkladı. Karataş, “Şu anda aylık olarak ortalama 950 kilowattın üzerinde tüketimi olanlar serbest tüketici oluyor. Serbest tüketiciler, maliyet olarak piyasa şartlarından elektriği satın alabiliyor. Burada devletin bir sübvansiyonu yok. Yeni düzenleme ile birlikte aylık 950 kilowattlık limit 417 kilowatta indirilecek” dedi.

YILLIK TÜKETİME DİKKAT!

Yeni uygulamada aylık tüketim yerine yıllık tüketime odaklanılacak. Yani, 12 ayda 5 bin kilowattın altında elektrik tüketenler sübvansiyonlu kullanmaya devam edecek. Aylık ortalama 417 kilowatt, yıllık 5 bin kilowatt tüketimi ile eşdeğer. Son bir yılda 5 bin kilowattın üzerinde tüketim yapan haneler serbest tüketime geçecek. Eğer haneler yıllık 5 bin kilowattın altında elektrik tüketiyorsa sübvansiyonlu fiyattan elektrik kullanmaya devam edecekler.

HANELERİN TİPİNE GÖRE TÜKETİM DEĞİŞİYOR

Hanelerin çoğunun elektrik tüketimi istatistiklere göre 200-230 kilowatt arasında kalıyor. Aylık 417 kilowattın üzerinde tüketim yapan hanelerin durumu “lüks tüketim” olarak değerlendiriliyor. Bu tür tüketim yapan haneler genellikle büyük evlerde veya birçok elektrikli ekipman bulunduran yerlerde oluyor. Yüksek elektrik tüketen haneler, serbest piyasadan elektrik dağıtım şirketlerini seçebiliyor ve sübvansiyonlardan faydalanamayacaklar. Türkiye’de konutlarda 1 kilowatt elektriğin bedeli 3.5-4 TL civarında değişiyor.

YENİ TARİFENİN FAYDALARI

Yeni tarife, elektrik fiyatlarının ucuz olmasının insanları enerji tasarrufundan alıkoymasıyla dikkat çekiyor. Fiyatların yükselmesi, gerçek maliyetlere yaklaşmasıyla insanların enerji tasarruf yapma reflekslerini artırıyor. Devlet, 417 kilowattın üzerindeki tüketimi serbest tüketici durumuna geçirerek gereksiz tüketimi sübvanse etmeyecek ve böylece tasarruf yapacak. Sübvansiyonun devam edeceği sosyal kesimler arasında, 417 kilowatt üzerinde tüketim yapan sivil toplum örgütleri ve cemevleri de bulunuyor.

SUBVANSİYON GEREKTİREN TÜKETİM SINIRLARI

Aylık 1050 TL’yi aşan faturaları olanlar artık sübvanse edilen fiyattan değil, gerçek maliyet üzerinden elektrik temin edecekler. Burada yıllık tüketime de bakılacak. 5 bin kilowattın üzerinde tüketenler, aylık ortalama 1050 TL faturayı aşanlar devlet sübvansiyonu almayacak. Durum sadece bir aylık fatura bedeline değil, yıllık tüketime göre değerlendirilecek.

ELEKTRİKLİ ARAÇ KULLANANLAR DİKKAT!

Elektrikli araçların artmasıyla, bu araç sahiplerinin evde daha fazla elektrik tüketimi olacaktır. Evlerde düşük fiyatla aracını şarj eden elektrikli araç tüketicileri, yüksek tüketim sebebiyle aylık 417 kilowattın üzerine çıkabilir ve bu şebekeye diğer kullanıcılara sübvansiyon uygulanmayacak.

VATANDAŞ VE DEVLET NE KAZANACAK?

Gerçek fiyatlara yaklaşıldığında, enerji tasarrufu reflekslerinin artacağı düşünülüyor. Bu durum, hem vatandaşa hem de devlete fayda sağlayacak. Piyasada rekabet artacak ve enerji firmaları uygun fiyat sunmak için rekabet etmek zorunda kalacak. Ancak, bu yeni fiyatlar artış değil, gerçek maliyetler olarak değerlendirilecektir.

ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ FİYATLARINDA ARTIRIM BEKLENİYOR MU?

Bakan, yıl sonuna kadar herhangi bir artış beklemediğini ifade etti. Ancak dövizdeki artış oranına bağlı olarak, doğal gaz, petrol ve elektrik fiyatlarını piyasa değerine göre revize etmek mümkün olabiliyor. Bu yıl herhangi bir artış beklenmiyor, gelecek yıl için ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın açıklamalarını takip etmek gerektiği belirtildi.