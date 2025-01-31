Elektrik Faturalarında Yeni Dönem Başlıyor

YENİ ELEKTRİK TARİFESİ DÜZENLEMESİ

Elektrikte yeni bir dönem başlıyor. Peki, bu düzenleme ile faturalar ne kadar artacak? Faturalar ne zaman etkileniyor? Doğalgaza zam yapılacak mı? Hangi aboneler etkilenecek? İşte bu değişiklikten etkilenecek 1 milyon 200 bin abonenin fatura düzenlemesi ile ilgili yanıtlar ve daha fazlası.

BAKANLIK AÇIKLAMALARI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, medya temsilcileri ile bir araya gelerek, 1 Şubat’ta başlayacak elektrik faturalarında yeni dönem hakkında detaylı bilgi verdi. Bayraktar, yeni düzenlemenin amacını şu şekilde açıkladı: “Mevcut elektrik tarifesi sisteminde, destek limitleri nedeniyle ihtiyacı olmayan kesimler de destek alıyordu. Yeni düzenleme ile desteklerin gerçekten ihtiyacı olanlara ulaşması hedefleniyor.”

KİMLER DESTEK ALAMAYACAK?

Aylık elektrik tüketimi 417 kilovatsaat ve üzeri olan aboneler artık destek alamayacak. Bu durum, toplam abonelerin yalnızca %3’ünü kapsıyor. Dolayısıyla, aylık elektrik tüketimi 417 kilovatsaat ve üstü olanlar destek dışı kalacak. Bu tüketim seviyesine sahip olan abonelerin sayısı; 42 milyon elektrik abonesi arasında yaklaşık 1 milyon 200 bin kişiyi oluşturuyor.

FATURALAR NE ZAMAN YÜKSELECEK?

Yeni düzenleme 1 Şubat’tan itibaren devreye girecek ve faturalara bu değişiklik büyük ölçüde 1 Mart’tan itibaren yansıyacak. Doğalgaz için de benzer bir düzenleme üzerinde çalışmalar sürüyor, ancak bu kış bir değişiklik beklenmiyor. Her il için ayrı bir çalışma yapılacak ve illerin ortalama tüketim seviyesine göre destekleme limitleri belirlenecek. Doğalgaz fiyatları ise Mart sonuna kadar değişmeyecek.