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Ekonomi

“Elektrik Faturalarında Yeni Sistem Geliyor”

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YENİ DÖNEMİN FATURA DÜZENLEMELERİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yakın zamanda elektrik faturalarında uygulamaya girecek yeni düzenlemeleri duyurdu. Devletin elektrik ve doğal gaz faturalarına sağladığı destek sübvansiyonu, bu yeni dönemde de mevcut olacak. Ancak, bu destekleme sistemi yüksek tüketim yapan kullanıcılar için geçerli olmayacak.

DESTEKLEME POLİTİKALARI DEĞİŞİYOR

Yüksek enerji tüketecek olanlar, artık devlet desteğinden faydalanamayacak. Bu durum, maliyetlerin doğrudan kullanıcılara yansıtılması anlamına geliyor. Bakan Bayraktar’ın açıklamalarına göre, bu yeni düzenlemelerle enerji tüketiminde daha tasarruflu bir yaklaşım sergilenmesi bekleniyor.

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