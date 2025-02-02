Elektrik Faturası Hesaplaması Nasıl Yapılır?

YENİ ELEKTRİK FATURALARI DÜZENLEMESİ

Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde yürürlüğe giren elektrik faturalarıyla ilgili yeni düzenlemeler, belirli bir tüketim seviyesinin üzerinde olan aboneleri etkiliyor. Devletin elektrik sübvansiyonları, özellikle mesken yani ev abonelerine yönelik olarak uygulanıyor. Mevcut durumda, elektrik maliyetinin yaklaşık yüzde 60’ı devlet tarafından karşılanıyor. Yani, eğer 100 TL’lik bir elektrik harcamanız varsa, bunun 60 TL’sini devlet ödeyiyor, kalan 40 TL’sini ise siz karşılıyorsunuz. Bu durum, sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak ortaya çıkıyor.

TÜKETİME GÖRE SÜBVANSİYONUN KALDIRILMASI

Yeni yasa uygulamaları doğrultusunda, 2024 yılı itibarıyla 5000 kWh ve üzerinde elektrik tüketen aboneler, artık devletin sübvansiyonundan yararlanamayacak. Bu, elektrik faturanızı direkt olarak etkiliyor. Devletin sübvansiyon desteği olmadan, 100 TL olan faturanızı tamamı ile ödemek zorunda kalacaksınız. Yani, faturanızı 40 TL yerine 100 TL olarak ödeyeceksiniz.

FATURALARDAKİ DEĞİŞİM

Ayrıca, elektrik fiyatları her ay güncel döviz kurları üzerinden yeniden hesaplandığı için, fatura tutarınız da bu duruma bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, mevcut faturanıza göre yaklaşık 2.5 katı kadar bir artışla karşılaşmanız muhtemel. Bu durum, aboneleri daha dikkatli bir şekilde elektrik tüketimlerini yönetmelerini gerektiriyor.