Elektrik Faturasında Tasarruf İçin İpuçları

ZAM YAPILMAYACAK HANEHALKLARI

Yıllık elektrik tüketimi 5 bin kWh’in altında kalan abonelere zam yapılmayacak. Bu durum, hem haneler hem de bazı özel durumdaki aboneler için geçerli. Bu kapsama giren abonelere örnek olarak; mesken aboneleri, camiler, cemevleri, diğer ibadethaneler, dernekler, vakıflar, şehit aileleri, muharip ve malul gaziler, köy içme suları için kullanılan elektrik kaynakları ve AFAD’a ait geçici barınma merkezleri örnek gösterilebilir. Ayrıca elektrikle çalışan yaşam destek cihazlarına bağımlı abonelere de bu uygulama geçerlidir.

ELEKTRİK TÜKETİMİNE DİKKAT EDİN

EPDK’nın güncel verilerine göre, evlerdeki elektrikli cihazların aylık ortalama tüketim değerleri, bu konuda abonelerin dikkat etmesi gereken önemli bir konu. Örneğin, buzdolabı 31.6 kWh, bulaşık makinesi 10.2 kWh, çamaşır makinesi 7.2 kWh, LCD-LED TV 7.05 kWh, fırın 16.25 kWh, kombi 11.52 kWh, elektrikli süpürge 6 kWh, aydınlatma ise 28.8 kWh tüketiyor. Saç kurutma makinesi ise yalnızca 1.38 kWh harcıyor. Bu verilere göre, tüketim sınırını aşmamak için hangi cihazların nasıl kullanılması gerektiği ortaya çıkıyor.

ENERJİ TASARRUF YÖNTEMLERİ

Elektrik tüketiminizi azaltmak adına bazı yöntemler bulunuyor. İlk olarak, enerji verimliliği yüksek cihazlar tercih etmek önemlidir. Enerji sınıfı yüksek cihazlar, elektrik tüketimini önemli ölçüde düşürüyor. Bununla birlikte, cihazların doğru kullanımı da dikkat edilmesi gereken bir konu. Örneğin, buzdolabını aşırı doldurmamak ya da çamaşır makinesini tam dolu olduğunda çalıştırmak, tüketimi düşüren basit ama etkili yöntemlerdir.

Ayrıca aydınlatmada LED ampuller tercih edilmesi, enerji tasarrufu sağlıyor. Kullanmadığınız elektrikli cihazları standby modunda bırakmaktan kaçınıp tamamen kapatmak da tasarrufa katkı sağlıyor. Eğer yıllık tüketiminiz 5 bin kWh’in altında olmasına rağmen üst tarifeye geçtiğinizi düşünüyorsanız, EPDK’ya başvurarak durumu düzeltebilirsiniz.