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Elektrik Fiyatlarına EPDK Tarafından Zam Yapıldı

ELEKTRİK VE DOĞALGAZA ZAM GELDİ

5 Nisan tarihinden itibaren tüm elektrik abone gruplarında zam uygulanmaya başlandı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılan açıklamada, elektrik fiyatlarında mesken aboneleri için %25, kamu ve özel hizmetler sektörü için %15, sanayi aboneleri için %10 ve tarımsal faaliyetler için %12,4 oranında artış yapıldığı duyuruldu.

ZAMIN NEDENİ ÜRETİM MALİYETLERİNDEKİ ARTIŞ

EPDK, elektrik fiyatlarına yapılan zammın gerekçesini elektrik üretim ve dağıtım maliyetlerindeki yükseliş olarak açıkladı. Aynı açıklamada, doğalgaz fiyatlarında da artış yapıldığı belirtildi. Buna göre sanayi tüketicileri için doğalgaz fiyatları ortalama %20, elektrik üretim santralleri için ise ortalama %24,2 oranında zamlandı.

ENERJİ MALİYETLERİNDE ARTIŞ DEVAM EDİYOR

Son dönemde enerji maliyetlerindeki artışlar tüketicileri olumsuz etkiliyor. Elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki bu yeni zamlar, hem hanelerin hem de işletmelerin bütçelerine ek yük getiriyor. Özellikle sanayi sektöründe üretim maliyetlerinin artması, fiyat artışlarının tüketiciye yansımasına neden olabiliyor.

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