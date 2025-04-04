Ekonomi

Elektrik Fiyatlarına Zam Geldi. Yeni Tarifeler 5 Nisan 2025’te Başlıyor. EPDK Açıkladı

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ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ ZAMLARI AÇIKLANDI

EPDK, elektrik tarifelerinde konut aboneleri için %25 oranında zam yapıldığını duyurdu. Yeni fiyatlar 5 Nisan 2025 tarihinden itibaren uygulanacak.

ELEKTRİKTE ABONE GRUPLARINA GÖRE ZAM ORANLARI

EPDK’dan yapılan açıklamada, “Elektrik üretim ve dağıtım maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle nihai elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için %25, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubu için %15, sanayi abone grubu için %10 ve tarımsal faaliyetler abone grubu için %12,4 oranında artış yapılmıştır. Bu artışla beraber 100 kWh elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 259,04 TL olmuştur.” ifadeleri kullanıldı.

DOĞAL GAZ FİYATLARINDAKİ ARTIŞLAR

Açıklamada ayrıca, BOTAŞ’ın doğal gaz toptan satış fiyatlarına göre sanayi tüketicileri için ortalama %20, elektrik üretim santralleri için ise ortalama %24,2 zam yapıldığı belirtildi.

YENİ TARİFELER NE ZAMAN UYGULANACAK?

Hem elektrik hem de doğal gaz zamları 5 Nisan 2025 tarihinde yürürlüğe girecek. Açıklamanın sonunda, “Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadesi yer aldı.

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