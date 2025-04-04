Elektrik Fiyatlarına Zam Geldi. Yeni Tarifeler Bugün Başlıyor. EPDK Açıkladı

ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ ZAMLARI AÇIKLANDI

EPDK tarafından yapılan açıklamada, elektrik fiyatlarında konut abonelerine yüzde 25 zam yapıldığı belirtildi. Yeni tarifeler 5 Nisan 2025 tarihinden itibaren uygulanacak.

ELEKTRİKTE ABONE GRUPLARINA GÖRE ZAM ORANLARI

EPDK’nın yaptığı açıklamada, “Elektrik üretim ve dağıtım maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle nihai elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için %25, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubu için %15, sanayi abone grubu için %10 ve tarımsal faaliyetler abone grubu için %12,4 oranında artış yapılmıştır. Bu artışla beraber 100 kWh elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 259,04 TL olmuştur.” ifadelerine yer verildi.

DOĞAL GAZ FİYATLARINDA DA ARTIŞ YAŞANDI

Açıklamada, BOTAŞ’ın internet sitesinde duyurduğu doğal gaz toptan satış fiyatlarına da değinilerek, “Nihai doğal gaz satış fiyatlarında sanayi tüketicileri için ortalama %20, elektrik üretim santralleri için ise ortalama %24,2 oranında artış söz konusudur.” denildi.

YENİ TARİFELER NE ZAMAN UYGULANACAK?

Hem elektrik hem de doğal gaz zammına ilişkin yeni tarifelerin 5 Nisan 2025 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtildi. Açıklamanın sonunda, “Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadesi kullanıldı.