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Elektrik Kabloları Yangını Niksar’da Korkuttu

YANGIN RİSKİ TEDİRGİLİK YARATTI

Tokat’ın Niksar ilçesinde yer altından elektrik direğine bağlı kablolar yandı. Yanan kablolar, çevredeki sakinlerin tedirgin olmasına neden oldu. Niksar ilçesi Şair Emrah Mahallesi Hacı Ahmet Niksari Caddesi’nde, birdenbire yanmaya başlayan elektrik kabloları dikkat çekti.

SESLERDEN SONRA ALEV ALDI

İddiaya göre, caddedeki Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye ait elektrik direğinden önce bazı sesler duyuldu. Kısa bir zaman sonra, toprak altında bulunan elektrik kablosu alev almaya başladı. Yangın anı, olay yerindeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

HERHANGİ BİR BÜYÜK ZARAR OLMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine hızlı bir şekilde olay yerine gelen ekipler, yangını büyümeden söndürmeyi başardı. Yanan kablolar nedeniyle yaşanan bu durum, çevre halkında bir endişe yarattı.

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