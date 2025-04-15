Elektrik Kesintisi 16 Nisan’da Bekleniyor

ELEKTRİK KESİNTİSİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Bağcılar’da elektrik kesintileri BEDAŞ tarafından açıklanan listelere göre araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BEDAŞ) gelen bilgilere göre 16 Nisan tarihinde İstanbul’un çeşitli bölgelerinde değişik sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Şehirde hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacağı ve Elektriğin tekrar ne zaman geleceğiyle ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.

KESİNTİLERİN DETAYLARI

16 Nisan 2025 tarihinde saat 00:00 ile 06:00 arasında gerçekleştirilmesi planlanan elektrik kesintisi, “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” nedeniyle Bağcılar ilçesine bağlı Merkez-15 Temmuz Mahallesi’nde etkili olacak. Kesintiden etkilenen caddeler arasında 1470., 1471., 1473., 1476., 1502., 1503., 1504. ve Gülbahar sokakları bulunmaktadır.

Etkilenen diğer bölgeler ise 1500. sokak ve 1477., 1481., 1485., 1486., 1487. caddeler gibi çeşitli mahallelerde de gözlemlenecek. Bu süreçte İş Sağlığı ve Güvenliği’nin gözetilmesi gerektiği belirtiliyor.

BAŞKA GÜNLERDEKİ KESİNTİLER

Aynı gün, 16 Nisan 2025’te kesintinin devam edeceği saatler ve etkilenen bölgeleri kapsayan başka listeler de mevcut. Merkez-15 Temmuz Mahallesi içerisinde, 1476., 1486., 1487., 1488., 1489., 1491., 1493., 1500. caddeler yine bakım çalışması dolayısıyla elektrik kesintilerine tabi olacak.

Kesintilerin devam edeceği süre boyunca ilgili bölgelerde yaşayanların elektrik kesintisine dair gerekli önlemleri alması öneriliyor.