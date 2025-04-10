Elektrik Kesintisi Bilgisi Verilmektedir

ARNAVUTKÖY’DE ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA BİLGİ

Arnavutköy’de elektrik kesintisi BEDAŞ’ın açıkladığı liste ile inceleniyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BEDAŞ) gelen bilgilere göre, 11 Nisan tarihinde İstanbul’un farklı bölgelerinde çeşitli sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Kesinti durumu, İstanbul’un hangi ilçelerinde etkili olacak ve elektrik yeniden ne zaman gelecek soruları gündemde.

BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KESİNTİ

Kesintinin tarihi 11 Nisan 2025 olarak belirlenirken, saat aralığı 00:30 ile 06:00 arasında olacak. Bu süre zarfında, İstanbul’un Arnavutköy ilçesinin Ömerli mahalle sokaklarında “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” sebebiyle elektrik hizmeti sağlanamayacak. İş sağlığı ve güvenliği ön planda tutularak yapılan bu bakım çalışmaları sırasında elektrik kesintisi gerçekleştiriliyor.

ELEKTRİK KESİNTİSİ HAKKINDA GÜNCEL BİLGİLER

İstanbul’da 11 Nisan’daki kesintilerle ilgili detaylı bilgilere ulaşmak isteyenler için BEDAŞ’nın resmi iletişim kanalları takip edilebilir. Kesintinin önlenmesi ve hizmetin sürekliliği için yapılan çalışmalar, seyahat ve günlük yaşam üzerinde etkili olabiliyor. Kesintiden etkilenen alanlardaki vatandaşların durumu göz önünde bulundurulmalı.