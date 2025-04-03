Elektrik Kontağı Yangını Korkuttu

YANGIN KORKUSU SARAYKÖY’DE PATRON OLDURDU

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde depo olarak kullanılan tek katlı müstakil evdeki elektrik kontağından çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu kontrol altına alınan yangında, müstakil ev tamamen yanarak küle döndü. Yangın, Hasköy Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi.

MAHALLE SAKİNLERİ DURUMU FARK ETTİ

Alınan bilgilere göre, Osman K.’ya ait eski müstakil evden dumanlar yükselmeye başladı. Mahalle sakinleri, evden çıkan alevler ve dumanları görünce hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine, bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alındı ancak ev kullanılamaz hale geldi.

ELEKTRİK PANOSUNDAN ÇIKTIĞI BELİRLENDİ

Yangın sonucunda yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadığı öğrenilirken, anlaşılana göre yangının elektrik panosundan kaynaklandığı belirtildi. Ekiplerin inceleme çalışmaları sürüyor ve yangının sebebine dair detaylar netleşiyor. Müstakil ev, yangın nedeniyle tamamen küle döndü.