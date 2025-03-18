Elektrik Panosu Yangını Panik Yarattı

YANGIN ANI YAŞANDI

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bir kız öğrenci yurdunun yemekhane bölümünde elektrik panosundan başlayan yangın, panik dolu anların yaşanmasına sebep oldu. Olay yerine yönlendirilen çok sayıda ekip, yangının büyümesini önlemek için hızlı bir şekilde harekete geçti.

OLAYIN GELİŞİMİ

Gece saat 01.00 sularında meydana gelen olay, merkez Nilüfer ilçesi Dumlupınar Mahallesi’nde bulunan Uludağ Üniversitesi KYK kız öğrenci yurdunun yemekhane kısmında gerçekleşti. Gelen bilgilere göre, elektrik panosundan yayılan dumanlar yurt görevlileri tarafından fark edilince 112 acil durum ekiplerine haber verildi. İhbarın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

EŞGOLD EN HIZLI MÜDAHALE

Küçük çaplı yangına müdahale eden ekipler, alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Ancak bu durum, öğrenciler arasında panik dolu anların yaşanmasına neden oldu. Polis, yangınla ilgili detaylı bir tahkikat başlattı.