Elektrik Telleri Yangın Çıkardı

ELEKTRİK TELİ KIVILCIĞI YANGINA NEDEN OLDU

Burdur’un merkeze bağlı Büğdüz köyünde, elektrik tellerinden çıkan kıvılcım sonucunda meydana gelen yangında bir samanlık, odunluk ve bir traktör kullanılamaz hale geldi. Yangın, saat 17.00 civarında oluştu. Edinilen bilgilere göre, 49 yaşındaki Mustafa Sağlam’a ait samanlıkta elektrik tellerinin birbirine temas etmesi sonucu samanların üzerine düşen kıvılcım yangına yol açtı.

RÜZGAR YANGINI BÜYÜTTÜ

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın, hemen yanındaki 54 yaşındaki Abdülkadir Keleş’e ait odunluğa da sıçradı. Yangını görenlerin, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi yaklaşık dört saat sürdü. Yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangın sonucunda samanlıkta büyük çaplı maddi hasar ortaya çıktı, traktör ve odunluk da etkilendi. Neyse ki olayda yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.

ELEKTRİK ONARIM ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Olay yerine gelen Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. çalışanları, yangının çıktığı bölgedeki elektriği keserek onarım çalışmalarına başladı. Yangının neden olduğu zararlar üzerine köyde bir süre alarm durumu sürdü. Yangının nedeni ve kontrol altına alınmasıyla birlikte bölge halkı rahat bir nefes aldı.