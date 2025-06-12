Elektrik Tesisatını Kontrol Edin, Güvenliğinizi Sağlayın

EV TESİSATI KONTROLÜ ÖNEMLİ

ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi’nden (BEUN) Prof. Dr. Rıfat Hacıoğlu, elektrik kaynaklı yangınlar ve elektrik akımına kapılma nedeniyle meydana gelen ölümlere yönelik önemli uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Hacıoğlu, elektrik enerjisinin sağladığı konforun yanı sıra ciddi tehlikeleri de beraberinde getirebildiğini belirtti. Evde kullanılan elektriğin yeterince önlem alınmazsa büyük sorunlara yol açabileceğini söyleyen Hacıoğlu, “Ev tesisatını düzenli olarak kontrol etmek en güvenli yol” ifadesini kullandı. “Kaçak akım rölesi” gibi koruma cihazlarının evlerimizde mutlaka bulunması gerektiğini vurguladı.

KAÇAK AKIMLARA DİKKAT EDİN

Belli başlı cihazlarda kaçak akım varsa, bu durum elektrik çarpmasına neden olabiliyor. Prof. Dr. Hacıoğlu, “Eğer evimizde herhangi bir cihazda, buzdolabı, bulaşık makinesi gibi, kaçak akım varsa, dokunduğumuzda çarpılırız. Bu durumda kaçak akım rölesi devreye girmemiştir. Kaçak akım rölesi devreye girerse, bu cihazların çalışmadığını fark ederiz” diye açıkladı. Cihazlardaki arızaların yanı sıra, yeterli akımı taşımayan sigortaların devre dışı kalabileceğini de belirtti.

YANGIN TEHLİKESİNE DİKKAT

Aşırı enerji tüketimi yapan cihazların aynı anda bağlanması durumunun, sigortaların atmasına sebep olabileceğine dikkat çeken Hacıoğlu, “Eğer sigorta atmıyorsa, bu durumda çektiğimiz fazla akımdan dolayı kablolar yanabilir ve yangın riskiyle karşı karşıya kalabiliriz” dedi. Uzun süre kullanılmayan uzatma kablolarının prizden çıkarılmasının önemli olduğuna vurgu yapan Hacıoğlu, “Prizde bir kararma varsa, kablolar verimli çalışmıyor demektir. Bu durum yangın riskini artırır” şeklinde konuştu.

PERİYODİK BAKIMLARIN GEREKLİLİĞİ

Prof. Dr. Hacıoğlu, insan bedeninin 20 miliamper akımdan sonra çarpılma riski taşıdığını dile getirerek, ampül değişikliği veya tamirat yaparken sigortaların kapatılması gerektiğini ifade etti. “Kontrol kalemi gibi ölçü cihazlarıyla elektrik akımını kontrol edip, ondan sonra değişiklik yapmalısınız” diyen Hacıoğlu, binalardaki elektrik tesisatının uzman kişilerce düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiğini belirtti. Özellikle ıslak zeminlerde periyodik bakımların ihmal edilmemesi gerektiğinin altını çizdi. Her yıl güvenlik cihazlarının kontrol edilmesinin önemine değinen Hacıoğlu, bunların çalışır durumda olup olmadığının belirleneceğini kaydetti.