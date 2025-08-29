Elektrik Üretimi Düşerken, Tüketim Artıyor

ÜRETİMDE DÜŞÜŞ GÖRÜLÜYOR

Türkiye’nin lisanslı elektrik üretimi, bu yılın haziran ayında geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında yüzde 5,4 azalarak 24 milyon 655 bin 321 megavatsaat seviyesine geriledi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) yayımladığı “Elektrik Piyasası Sektör Raporu”na göre, bu üretimin yüzde 24,7’si ithal kömür santrallerinden, yüzde 19,5’i hidroelektrik santrallerden, yüzde 16’sı doğal gaz santrallerinden, yüzde 15,4’ü rüzgar santrallerinden ve yüzde 11,8’i linyit santrallerinden sağlandı. İzleyen sıralamada ise güneş, jeotermal, biyokütle, taş kömürü, asfaltit ve fuel-oil gibi diğer kaynaklar yer aldı.

TÜKETİM ARTIYOR

Faturalanan elektrik tüketimi ise aynı dönemde yüzde 2 artarak 22 milyon 510 bin 66 megavatsaat seviyesine ulaştı. Toplam tüketimin yüzde 37,3’ü sanayi, yüzde 27,3’ü kamu ve özel hizmetler ile diğer aboneler, yüzde 26’sı mesken aboneleri tarafından gerçekleştirildi. Tarımsal faaliyetlerin tüketim içindeki payı yüzde 7,7, aydınlatmanın payı ise yüzde 1,8 olarak kaydedildi.

TÜKETİCİ SAYISI VE KURULU GÜÇ ARTIYOR

Haziranda, elektrik tüketici sayısı da geçen yıl aynı ayla kıyaslandığında yüzde 2,2 artış göstererek 51 milyon 200 bin 934’e ulaştı. Bu süreçte sanayi tüketicilerinin sayısı yüzde 4, mesken tüketicilerinin sayısı yüzde 2,3, tarımsal faaliyet tüketicilerinin sayısı yüzde 2,2, kamu ve özel hizmetler ile diğer tüketicilerin sayısında yüzde 1,9 ve aydınlatma tüketicilerinin sayısında ise yüzde 1,5 artış yaşandı. Türkiye’nin lisanslı elektrik kurulu gücü de bu dönemde yaklaşık yüzde 2,1 artarak 98 bin 301 megavat seviyesine ulaştı. Kurulu gücün dağılımında ise yüzde 24,9’u doğal gaz santralleri, yüzde 24,3’ü barajlı hidroelektrik santralleri, yüzde 13,5’i rüzgar santralleri, yüzde 10,6’sı ithal kömür santralleri, kalan kısmı ise diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesisler oluşturdu.