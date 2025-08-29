Elektrik Üretimi Düştü, Tüketim Arttı

ELEKTRİK ÜRETİMİNDE AZALMA GÖRÜLDÜ

Türkiye’nin lisanslı elektrik üretimi, haziran ayında geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 5,4 azalarak 24 milyon 655 bin 321 megavatsaat seviyesine düştü. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) yayımladığı “Elektrik Piyasası Sektör Raporu”na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 24,7’si ithal kömür santrallerinden, yüzde 19,5’i hidroelektrik santrallerinden, yüzde 16’sı doğal gaz santrallerinden, yüzde 15,4’ü rüzgar santrallerinden ve yüzde 11,8’i linyit santrallerinden karşılanıyor. Bu ana kaynakları, güneş, jeotermal, biyokütle, taş kömürü, asfaltit ve fuel-oil gibi diğer kaynaklar izliyor.

TÜKETİM MİKTARI ARTTI

Faturalanan elektrik tüketim miktarı ise geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 2 artarak 22 milyon 510 bin 66 megavatsaat seviyesine ulaştı. Tüketimin yüzde 37,3’ü sanayi sektörü tarafından gerçekleştirilirken, yüzde 27,3’ü kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer abonelere, yüzde 26’sı ise mesken abonelerine ait oldu. Tarımsal faaliyetlerin payı yüzde 7,7, aydınlatma payı ise yüzde 1,8 olarak belirlendi.

TÜKETİCİ SAYISI VE KURULU GÜÇTE ARTIŞ

Haziran ayında, elektrik tüketici sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 artış göstererek 51 milyon 200 bin 934’e ulaştı. Bu süreçte, sanayi tüketicilerinin sayısında yüzde 4, mesken tüketicilerinin sayısında ise yüzde 2,3’lük bir artış gözlemlendi. Tarımsal faaliyet tüketicileri yüzde 2,2, kamu ve özel hizmetler sektörüyle diğer tüketiciler yüzde 1,9, aydınlatma tüketicileri ise yüzde 1,5 oranında artış yaşadı. Türkiye’nin lisanslı elektrik kurulu gücü ise bu dönemde yaklaşık yüzde 2,1 artarak 98 bin 301 megavat seviyesine ulaştı. Kurulu gücün yüzde 24,9’u doğal gaz santrallerine, yüzde 24,3’ü barajlı hidroelektrik santrallerine, yüzde 13,5’i rüzgar santrallerine, yüzde 10,6’sı ise ithal kömür santrallerine ait. Kalan bölüm ise diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesisler tarafından sağlanıyor.