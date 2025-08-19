Elektrik Ustası Kayış, Yükseklikten Düştü

OLAYIN DETAYLARI VE KAZA ANI

Şanlıurfa’da 13 Ağustos Salı günü saat 17.00 civarında, elektrik arızasını gidermek amacıyla çıktığı elektrik direğinde kabloya temas eden elektrik ustası Kadir Kayış (41), akıma kapılarak yüksekten düştü. Olay, Eyyübiye ilçesi Topdağı Mahallesi Harran Kapı Caddesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre, bir zincir marketin sahibi, arızayı onarmak için Kadir Kayış’ı çağırdı. Ancak güvenlik önlemleri alınmadan direğe tırmanan Kayış, yukarı ulaşınca kabloya temas etti ve bu durum sonucunda şiddetli bir akıma kapıldı. Dengesini kaybeden Kayış, metrelerce yükseklikten beton zemin üzerine düştü.

SAĞLIK EKİPLERİNE İHBAR

Olayın ardından çevredeki insanlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Ağır yaralanan Kadir Kayış, olay yerindeki ilk müdahalenin sonrasında ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yoğun bakımda tedavi gören Kayış, doktorların tüm çabalarına rağmen 7 gün sonra yaşamını yitirdi. Cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi.

CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDEDİLDİ

Olay anı, bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüler, kazanın yaşandığı sırada çevredekilerin hissettiği korkuyu açıkça gözler önüne serdi. Şu anda olayla ilgili olarak sürdürülen bir soruşturma bulunuyor.