Elektrik ve Doğalgaz Fiyatlarında Artış Beklenmiyor

ENERJİ FİYATLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik ve doğalgaz fiyatlarının önümüzdeki süreçte artıp artmayacağına dair bilgi verdi. Bayraktar, mevcut maliyetleri vatandaşlara yansıtmama adına yaptıkları çalışmaları vurguladı. “Kışı, doğalgaz ve elektrikte herhangi bir fiyat artışı olmadan geçiriyoruz. Nisana kadar zam öngörmüyoruz” dedi.

ELEKTRİK SÜBVANSİYONU DÜZENLEMESİ

Bakan Bayraktar, elektrik sübvansiyonu ile ilgili gerçekleştirilen yeni düzenlemeler hakkında da değerlendirmelerde bulundu. 5 bin kilovatsaatten fazla enerji tüketen abonelerin destek kapsamından çıkarılması muhalefet tarafından eleştirilmişti. Bayraktar, bu eleştirilere cevap vererek, “Muhalefetin iddiaları çarpıtma üzerine kurulu. 42 milyon abonenin yalnızca 1,2 milyonu bu düzenlemeden etkilenecek. Geriye kalan 40 milyon 800 bin abonenin elektrik faturasında herhangi bir değişiklik olmayacak” şeklinde konuştu. Bu yeni düzenlemeyle 2024 yılı itibarıyla aylık yaklaşık 417 kilovatsaatten fazla elektrik tüketen aboneler sübvansiyon kapsamı dışında kalacak.