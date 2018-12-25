Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşa güzel haberi verdi. Erdoğan, elektrik ve doğalgaza yüzde 10 indirim yapılacağını belirtti.

Erdoğan “Yılbaşından itibaren konutlarda elektrik kullanımında yüzde 10 indirim yapıyoruz. Doğal gazın fiyatında da yüzde 10’luk bir indirime gidiyoruz. Milletimize hayırlı olsun.” dedi. Erdoğan ayrıca 2019’un da Göbeklitepe yılı olarak ilan edildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ıo açıklamalarından satırbaşları:

Bütçemizin verdiği imkanların en iyi şekilde kullanarak Türkiye’yi şahlandırmaya devam edeceğiz.

2019 bütçe giderleri 961 milyar lira faiz hariç olarak 843,7 milyar lira olarak planladığımızı görüyoruz. Bütçe disiplini her zamanki gibi önceliğimiz olmayı sürdürüyor.

Cumhur ittifakı ruhunu Genel Kurul’da da yaşatan tüm vekillere şükranlarımı sunuyorum. Bütçenin hazırlanmasında emeği geçenlere, katkı sunan herkese teşekkür ediyorum

2019 bütçe kanunu ile 2017 kesin hesap kanununun milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

2002’de faiz harcamaları bütçe giderlerinin yüzde 43’üne, vergi gelirlerimizin yüzde 86’sına karşılık geliyordu. Her 100 liralık verginin 86 lirasına faiz ödemesine ayırıyorduk Bay Kemal.

Şimdi bu oran yüzde 10’lar seviyesine geriledi.