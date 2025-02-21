Elektrik Ve Doğalgaza Zam Beklenmiyor

BAKAN BAYRAKTAR’DAN FİYAT ARTIRIMLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik ve doğalgaz fiyatlarının önümüzdeki süreçte artış gösterip göstermeyeceğine dair açıklamalarda bulundu. Bayraktar, mevcut maliyetleri vatandaşlara yansıtmamak için yoğun çaba sarf ettiklerini vurgulayarak, “Kışı, doğalgaz ve elektrikte herhangi bir fiyat artışı olmadan geçiriyoruz. Nisana kadar zam öngörmüyoruz” ifadelerini kullandı.

YENİ ELEKTRİK SÜBVANSİYON DÜZENLEMESİ

Bakan Bayraktar, yapılan elektrik sübvansiyonu ile ilgili yeni düzenleme hakkında da bilgi verdi. 5 bin kilovatsaatten fazla tüketim yapan abonelerin destek kapsamından çıkarılması muhalefet tarafından sert bir şekilde eleştirildi. Bayraktar, bu eleştirilere karşılık vererek, “Muhalefetin iddiaları çarpıtma üzerine kurulu. 42 milyon abonenin yalnızca 1,2 milyonu bu düzenlemeden etkilenecek. Geriye kalan 40 milyon 800 bin abonenin elektrik faturasında herhangi bir değişiklik olmayacak” dedi. Yeni düzenlemeyle, 2024 yılı itibarıyla aylık yaklaşık 417 kilovatsaatin üzerinde elektrik tüketen aboneler, sübvansiyon kapsamı dışında kalacak.