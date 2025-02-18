Elektrikli Araç Faturası Sosyal Medyada Tartışma Yarattı

ŞARJ ÜCRETİ KONUSUNDA TARTIŞMALAR BAŞLADI

Bir vatandaş, iki elektrikli aracını evinde şarj ettiğini ve bunun sonucunda gelen elektrik faturasının 587 TL olduğunu açıkladı. Elektrikli araç sahipliğiyle ilgili görüşlerini sosyal medya platformunda paylaşan kullanıcı, elektrikli araçların maliyet açısından avantajlı olduğunu iddia etti.

SOSYAL MEDYA TEPKİ GÖSTERDİ

Ancak bu tutar, birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından gerçek dışı bulundu. Gönderinin altında “Yalan bulduk hiç inandırıcı değil”, “Buna inanan varsa elimde yeni yapılmış bir köprü var, uyguna bırakırım”, “Arabayı kullanmıyoruz desene”, “Şarj edip binmiyor normal” gibi çeşitli eleştiriler ve yorumlar yer aldı. Bu durum, elektrikli araçların ekonomik değeri üzerine tartışmaları yeniden alevlendirdi.