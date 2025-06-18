Elektrikli Araç ÖTV Oranları Belirsiz

Elektrikli araç talebi artış gösteriyor ve bu süreçte elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarıyla ilgili yeni bir düzenleme olup olmayacağı araştırılıyor. Hükümetin yaptığı son açıklamalarla, elektrikli otomobillerin ÖTV oranları hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. Elektrikli otomobillerin ÖTV oranları artacak mı?

İÇTEN YANMALI ARAÇLARDA ÖTV ORANLARI DEĞİŞİYOR

İçten yanmalı motor kullanan araçlarda mevcutta bulunan yüzde 45, 50, 60, 70 gibi ÖTV oranları yeni teklif kabul edilirse sona erecek. Günümüzde matrah değerleri düşük kaldığı için en küçük içten yanmalı motora sahip araçlarda bile yüzde 80’lik ÖTV uygulanıyor. Hibrit araçlar için de ÖTV oranları değişiklik gösterecek. Elektrik motoru 50 kW’ın üzerinde olup, motor silindir hacmi 1800 cc’yi geçmeyen araçlarda ÖTV oranı yüzde 80, elektrik motoru 100 kW’ın üzerinde ve silindir hacmi 2500 cc’yi geçmeyenlerde ise ÖTV oranı yüzde 130’dan yüzde 150’ye yükselecek. Daha büyük motor hacmi ve elektrik motoru gücü olan araçlarda bu oran yüzde 220’ye ulaşacak.

PICK-UP ARAÇLAR İÇİN ÖTV ARTIYOR

Pick-up olarak kullanılan ve azami yüklü kapasitesi 3500 kilogramı aşmayan araçlar için ÖTV oranı yüzde 4-15 aralığından yüzde 50’ye yükseltilecek. Bu düzenleme ile Cumhurbaşkanına, elektrikli araçların ÖTV’sini batarya kapasitesi ve menzil gibi teknik özelliklere göre belirleme yetkisi verildi. Bu durum, elektrikli araçların ÖTV yükünü istenildiği zaman yasa çıkarılmadan artırma ya da düşürme imkanı sağlayacak.

KASIM 2023 DÜZENLEMESİ SONRASI ÖTV MATRAHLARI

Kasım 2023’te yapılan düzenleme sonrasında elektrikli araçların Özel Tüketim Vergisi matrahı ve oranları şu şekilde belirlendi: Motor gücü 160 kW ve altında olup, matrahı 1.450.000 TL’yi aşmayan elektrikli araçlar için ÖTV oranı yüzde 10, motor gücü 160 kW ve altında olup matrahı 1.450.000 TL’yi aşan araçlar için yüzde 40, motor gücü 160 kW ve üstünde olup matrahı 1.350.000 TL’yi aşmayan araçlar için yüzde 50, ve motor gücü 160 kW ve üstünde olup matrahı 1.350.000 TL’yi aşan elektrikli araçlar için yüzde 60 olarak belirlendi.