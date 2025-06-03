Elektrikli Araçlar Hızla Artıyor

ELEKTRİKLİ ARAÇ EKOSİSTEMİ ANALİZİ PAYLAŞILDI

Ernst & Young (EY) çatısı altında hizmet sunan EY-Parthenon, otomotiv sektörüne dair “Elektrikli Araç Ekosistemi ve Dönüşümü Analizi” serisinin ilk bölümünü duyurdu. Şirketin yaptığı açıklamaya göre, serinin ilk versiyonu “Dünyada ve Türkiye’de Elektrikli Araç Pazarı” üzerine odaklanıyor ve toplamda üç analizi kapsıyor. Serinin ilerleyen bölümleri şarj istasyonu ağı ve batarya teknolojileri konularını ele alacak. Analiz, dünyada ve Türkiye’deki elektrikli araç kullanımı, satışları, tüketici davranışları ve adaptasyonu, marka bazlı analizler, arz ve talebi etkileyen faktörler ile geleceğe dair projeksiyonlar içeriyor. BEV (bataryalı elektrikli), PHEV (şarj edilebilir elektrikli) ve FCEV (yakıt hücreli elektrikli) olmak üzere üç elektrikli araç modeli analiz edildi.

KÜRESEL PAZARDA ÇİN’İN LİDERLİĞİ

Elektrikli araç satışları açısından küresel pazarda liderliği Çin üstleniyor, bunu Avrupa Birliği ve ABD izliyor. Türkiye’de ise vergi avantajları, yerli üretim yatırımları ve teknolojik gelişmeler elektrikli araçlara olan ilgiyi arttırıyor. Küresel elektrikli araç satışları, 2022-2024 arasında yıllık bazda yüzde 66 büyüme kaydederek 2024’te 17 milyona ulaşacak. 2024 itibarıyla dünyanın elektrikli araç parkının yüzde 54’ü Çin’de bulunuyor. Yeni elektrikli araç kaydı ise 2023’te 14 milyon, 2024’te ise 15,9 milyon oldu. 2024’te toplam elektrikli araç parkının yüzde 54’ü Çin’de, yüzde 19’u Avrupa Birliği’nde ve yüzde 12’si ABD’de yer alacak. Elektrikli otomobil satışları artarken, 2024’te Çin ve AB’nin toplam yüzde 73’lük payla ile pazarı domine ettiği görülüyor.

HİBRİT ARAÇLAR ÖNE ÇIKIYOR

Şarj ağının genişlemesi ve elektrikli araçların menzilinin artması, elektrikli araç satışlarını hızlandırıyor fakat kısa ve orta vadede hibrit araçların, içten yanmalı ve elektrikli araçlara karşı iyi bir alternatif olarak kalması bekleniyor. Batarya teknolojilerindeki iyileşmeler, çevresel düzenlemeler ve devlet teşvikleri ise bataryalı elektrikli araçların (BEV) pazar içerisindeki payını artırmasını sağlayacak. Türkiye’de 2022-2024 arasında elektrikli araç satışları yaklaşık 13 kat artarak 115 bin seviyelerine, hibrit araç satışları ise 3 katına çıkarak 174 bin oldu. 2023’te elektrikli araç satışlarının, 2022’ye göre yaklaşık 9 kat arttığı belirtildi.

TÜRKİYE’DE YERLİ MARKALAR ÖNE ÇIKIYOR

Türkiye’de elektrikli araç satışları, 2022’ye kadar Almanya, Fransa ve Çin merkezli firmaların elindeyken, 2023’te yerli marka, piyasaya sunduğu araçlarla ilk sıraya yerleşti. Yerli üretim ile Amerika merkezli oyuncu ikinci sırada yer alıyor. 2020’den bu yana Türkiye’de elektrikli araçlara olan ilginin hızla arttığı ve tüketicilerin alım eğilimlerinin özellikle Asya bölgesinde en yüksek olduğu gözlemleniyor.

Ayrıca EY-Parthenon Şirket Ortağı Yusuf Bulut, elektrikli araçların ilk pazara sunuldukları dönemde talebin yavaş ilerlediğini, sonraları hızla arttığını belirtti. Bulut, “Şarj altyapısının iyileştirilmesi ve menzil artırımı, elektrikli araçlara geçişte kritik bir öneme sahip” ifadesinde bulundu. EY-Parthenon Şirket Ortağı Cem Çamlı da, Türkiye’de elektrikli araç satışlarının ciddi bir ivmelenme gösterdiğini vurguladı ve “Tüm bu gelişmeler, önümüzdeki 10 yıl içinde tüketici alışkanlıklarının değişmesiyle olumlu beklentiler yaratıyor” değerlendirmesinde bulundu.