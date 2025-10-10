Elektrikli Araçlar İçin Yeni Destek Programı Açıklandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Elektrikli Araçlar için Hızlı Şarj Altyapısı Destek Programı’nın ikinci çağrısının tamamlandığını duyurdu.

81 İLİN TAMAMINA DESTEK

Kacır, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, “Elektrikli Araçlar için Hızlı Şarj Altyapısı Destek Programımızın ikinci çağrısını tamamladık. 81 ilin tamamında 529 ünite kurulumuna daha destek veriyoruz” açıklamasında bulundu. Program için 1 milyar TL’lik yatırım sağladıklarını ve bunun 300 milyon TL’yi aşan kısmının hibe desteği olarak sunulduğunu bildirdi. Kacır, 35 bini aşkın şarj noktasına yenilerinin eklenerek, altyapının ülkenin her bölgesine yayılacağını vurguladı.

TÜRKİYE YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLERİN ÖNCÜSÜ OLACAK

Başkan Kacır, Türkiye’nin yenilikçi teknolojilerin öncüsü olması için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.