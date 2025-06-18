Elektrikli Araçlardaki ÖTV Değişiklikleri Merak Ediliyor

Elektrikli araçlara olan talep artarken, elektrikli otomobil ÖTV oranları hakkında yeni bir düzenleme olup olmayacağı sorusu gündeme geliyor. Hükümetin son açıklamaları ışığında, elektrikli otomobil ÖTV oranları ile ilgili önemli değişiklikler yaşandı. Peki, elektrikli otomobil ÖTV oranları artacak mı? İçten yanmalı motora sahip araçlarda mevcut durumda yüzde 45, 50, 60 ve 70 oranları bulunuyor. Yeni teklif kabul edilirse bu oranlar ortadan kalkacak. Bugün ise düşük matrah değerleri nedeniyle en küçük içten yanmalı motora sahip araçların dahi yüzde 80 ÖTV’ye tabi olduğunu belirtmekte fayda var.

Hibrit araçlarda ÖTV oranı değişiklik gösterecek. Elektrik motoru 50 kW’yı geçmeyip motor silindir hacmi 1800 cc’yi aşmayan modest bir hibrit araç için ÖTV oranı yüzde 80 olurken, elektrik motoru 100 kW’ı geçip silindir hacmi 2500 cc’yi aşmayan araçlarda bu oran yüzde 130’dan yüzde 150’ye çıkacak. Daha yüksek motor hacmi ve elektrik motoru gücü olan hibritler içinse ÖTV oranı yüzde 220’ye yükselebiliyor. Pick-up olarak kullanılan ve azami yüklü kapasitesi 3500 kilogramı geçmeyen araçlar için ÖTV oranı da yüzde 4-15 aralığından yüzde 50’ye çıkarılacak.

Düzenleme ile birlikte ayrıca elektrikli araçların ÖTV’sinin batarya kapasitesi ve menzil gibi teknik özelliklere göre belirlenmesi konusunda Cumhurbaşkanı’na yetki verildi. Bu yetki, elektrikli araçların ÖTV yükünün ilerleyen zamanlarda yasa çıkarılmadan artırılmasına ya da düşürülmesine olanak sağlıyor. Kasım 2023’te yapılan bir düzenleme sonrasında elektrikli araçların Özel Tüketim Vergisi matrahı ve oranları ise şu şekilde belirlenmişti: Motor gücü 160 kW ve altında olan ve matrahı 1.450.000 TL’yi aşmayan elektrikli araçlarda ÖTV oranı yüzde 10, motor gücü 160 kW ve altında olan ve matrahı 1.450.000 TL’yi aşanlarda ÖTV oranı yüzde 40, motor gücü 160 kW ve üstünde olan ve matrahı 1.350.000 TL’yi aşmayan elektrikli araçlarda ÖTV oranı yüzde 50, motor gücü 160 kW ve üstünde olan ve matrahı 1.350.000 TL’yi aşanlarda ise ÖTV oranı yüzde 60 olarak belirlenmiş durumda.