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Elektrikli Araçların Petrol Talebine Etkisi

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PETROL TALEBİNDEKİ DÜŞÜŞÜN NEDENLERİ

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, dünya genelindeki petrol talebinin günlük 1 milyon varilin altında kalacağını belirtiyor. Birol, bu talep zayıflığını, “Çin’in ekonomik büyümesindeki yavaşlama ve elektrikli otomobil satışlarının artışıyla” ilişkilendiriyor. Bu açıklamalar, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) sırasında bir oturumda yapılmış.

Elektrikli araçların giderek daha fazla benimsenmesi ve Çin ekonomisindeki duraksama, petrol talebinin azalmasını hızlandıran başlıca faktörler arasında. Birol’un vurguladığı gibi, bu gelişmeler, uluslararası enerji piyasalarını da derinden etkiliyor.

Kaynak: Dünya

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