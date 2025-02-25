Elektrikli Battaniye Yangını Can Aldı

OLAYIN DETAYLARI

Samsun’un Kavak ilçesine bağlı Aşağıçirişli Mahallesi’nde kısa süre önce yaşanan talihsiz olayda, Seher Demirtaş adlı yaşlı kadın elektrikli battaniyesinden kaynaklanan bir yangında yaralandı. Yangın sonrası, Demirtaş’ın feryatları üzerine yakınları hemen yardıma koştu. Ardından Kavak Devlet Hastanesi’ne kaldırılan kadın, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bulunan yanık merkezine sevk edildi.

HASTANEDEKİ GELİŞMELER

88 yaşındaki Seher Demirtaş, hastanede tedavi altına alındı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen bu sabah hayatını kaybetti. Yangında yaralanan kadının aile bireyleri, yaşanan bu üzücü olay karşısında büyük bir yas içerisindedir.