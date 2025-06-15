Elektrikli Bisiklet Kaza Yaptı, Yaralı

KAZA ANI VE YARALANMA

Karaman’da park halindeki bir otomobile çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı. Kaza, Yeşilada Mahallesi Zeytin Dalı Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 19 yaşındaki M.E.E. elektrikli bisikletini kullanırken direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Kaza sonrası sürüklenen bisiklet, park halindeki bir otomobile çarparak durabildi.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kazanın ardından yaralanan bisiklet sürücüsü için durum hemen bildirildi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri hızla sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili gerekli tahkikat başlatıldı.