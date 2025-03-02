Elektrikli Bisiklet Kazasında Hayatını Kaybetti

KAZA ANI VE AĞIR YARALANMA

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde elektrikli bisikletten düşerek ağır yaralanan 24 yaşındaki kadın, hastaneye götürüldüğü ambulansta bir kaza daha geçirerek hayatını kaybetti. Genç kadının elektrikli bisiklet ile kaza yaptığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Olay, dün saat 16.00 sıralarında gerçekleşti. Arslanbey’de elektrikli bisiklet süren Malika Gadeova, dönüş yaptığı sırada, bir Kur’an kursunun bulunduğu binanın bodrum katına düşmesi sonucu yaralandı.

AMBULANS KAZASI VE SONUÇLARI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 5 aylık hamile olan Malika Gadeova’yı hastaneye götürmek üzere ambulansa aldı. Fakat H.D. kontrolündeki 41 ANG 584 plakalı ambulans, Sarımeşe ışıklarda M.N.K. idaresindeki 41 AYD 947 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Bu kazada toplam 5 kişi yaralandı ve yaralılardan ilkinin Malika Gadeova, Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak Gadeova ve bebeği, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Malika Gadeova’nın elektrikli bisikletle yaptığı ilk kaza, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Bu görüntülerde, Gadeova’nın elektrikli bisikletle ilerlemesi ve dönmeye çalıştığı sırada hakimiyetini kaybedip boşluğa düşmesi yer alıyor. Bu üzücü olay Kocaeli gündeminde geniş yer buldu ve yerel halkta derin bir üzüntü yarattı.