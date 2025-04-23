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Elektrikli Motosiklet Kaza Yaptı, Ölümler Var

KAZA DÜŞMESİ SONUCU AİLE DRAMİ

Adana’da akşam saatlerinde meydana gelen bir kazada, bir elektrikli motosiklet sulama kanalına düştü. Olayda 22 yaşındaki sürücü Yakup yaşamını yitirirken, eşi Güllü (21) ve iki yaşındaki çocukları Muhammet Ayaz yaralandı. Kaza, saat 20.00 sıralarında Seyhan ilçesinin Karayusuflu Mahallesi’nde gerçekleşti. Direksiyon kontrolünü kaybeden Yakup Kaya’nın kullandığı motosiklet, aniden sulama kanalına uçtu.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kazanın ardından, durumun haber verilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla bölgeye ulaştı. Ekipler, motosikletin içinde bulunan yaralı anne Güllü ile oğlu Muhammed Ayaz’ı kurtarmayı başardı. Ancak, Yakup Kaya’nın cesedine ulaşıldı. Yaralı anne ve oğlu, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İNCELEME VE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yakup Kaya’nın cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü. Olayla ilgili geniş kapsamlı bir soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

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