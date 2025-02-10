Elektrikte Sağlık Gerekçesiyle Muafiyet Detayı

YENİ TARİFEDE MUAFİYETLER

Sağlık sorunları nedeniyle elektrikli cihazla yaşayan hastaların yaşadığı konutlar, 1 Şubat’ta uygulamaya giren yeni elektrik tarifesinden muaf tutulacak. AA muhabirinden alınan bilgilere göre, sağlık sorunları yüzünden elektrikli cihazlara bağımlı olan aboneler, geçerli bir sağlık raporunu bağlı olduğu elektrik dağıtım şirketine sunduğu taktirde yeni düzenlemeden etkilenmeyecek. Yeni tarifeye göre, 2024 yılı itibarıyla aylık 417 kilovatsaat ve yıllık toplamda 5 bin kilovatsaatten fazla tüketim yapan kullanıcılar, gerçek maliyet üzerinden ödeme yapacak. Ancak elektrik abonelerinin yaklaşık yüzde 97’si bu düzenlemeden etkilenmeyecek. Türkiye’deki yaklaşık 42 milyon elektrik abonesinden 40 milyonu bu durumdan etkilenmeyecek.

DÜZENLEMEDEN MUAF OLACAK GRUPLAR

Aynı zamanda, camiler, cemevleri, şehit yakınları, gaziler, tarımsal faaliyetler, köy içme suları, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) geçici barınma yerleri ve sağlık sorunları nedeniyle elektrikli cihaza bağımlı aboneler de bu düzenlemeden muaf tutuluyor. Elektrik dağıtım şirketleri sağlık raporunun yenilenmesi gerektiğini 20 gün önceden abonelere hatırlatacak.

İSTİSNA KAPSAMINDA UYGULANACAK İŞLEMLER

Sağlık sorunları olan ve elektrikle çalışan destek cihazlarına bağımlı tüketicilere, yıllık 100 milyon kilovatsaat sınırı geçerli olmaya devam edecek. Elektrik dağıtım şirketleri, diyaliz ünitesi, solunum cihazı gibi yaşam destek cihazlarına bağımlı olan ve gerekli belgeleri sunan tüketicilerin işlemlerini yazılı başvuru ile gerçekleştirecek. Ayrıca, bu istisnadan yararlanan abonelere sağlık raporunun süresi dolmadan 20 gün önce raporun yenilenmesi için hatırlatmalar yapılacak. Planlı elektrik kesintileri sırasında ise bu tüketicilere, kendi belirttikleri iletişim araçları üzerinden bilgilendirme yapılacak.