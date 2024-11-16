Elektrikte Tüketim Miktarları Belirlendi

TÜKETİM MİKTARLARI VE UYGULAMA ESASLARI BELİRLENDİ

Elektrikte son kaynak tedarik tarifesi çerçevesinde 2025 yılı için tüketim miktarları ve uygulama esasları netleşiyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) bu konuya ilişkin açıklaması, Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu yeni düzenlemeye göre, Kurum, mesken tüketicileri, AFAD tarafından oluşturulan geçici barınma merkezleri, köy tüzel kişiliği kapsamındaki içme suyu temini ve dağıtımı için kullanılan tesisler, tarımsal faaliyetler için tüketim yapan gruplar ve diğer tüketici sınıfları için son kaynak tedarik tarifesi altında yıllık tüketim miktarlarını belirliyor.

Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ’in 5’inci maddesinin üçüncü fıkrasında ifade edilen tüketim miktarı, 1 Şubat 2025 tarihinden itibaren mesken tüketici grubu içerisinde yer alan kamu kurumları, yerel yönetimler ile birlikte mesken olarak kullanılan müstakil binalar, apartmanlar ve bu apartmanlardaki bağımsız bölümler, konut kooperatifleri ve sitelere yönelik olarak yıllık 5 bin kilovatsaat olarak belirlendi. Ayrıca, mesken tüketici grubu dahilindeki AFAD tarafından oluşturulan geçici barınma merkezleri, köy tüzel kişileri için içme suyu sağlamak amacıyla kullanılan tesisler ve diğer tüketicilere yönelik yıllık tüketim miktarı 100 milyon kilovatsaat olarak uygulanacak. Geri kalan tüketici grupları içinse yıllık 15 bin kilovatsaat tutarında bir uygulama yapılacak.

Aynı tebliğde, Kurulca belirlenen katsayının (KBK) 1 Ocak 2025’ten itibaren 1,0938 oranında uygulanmaya devam edeceği karara bağlandı. Bu düzenlemelerin tamamı, 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek.