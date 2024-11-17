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Ekonomi

Elektrikte Yeni Tarifelerin Başlangıcı

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YENİ TARİFE UYGULAMASI BAŞLIYOR

Elektrik faturalarında uygulanacak yeni tarifeler 1 Ocak 2025 tarihinde başlayacak. Bu yeni düzenleme ile birlikte, yılda 5 bin kilovatsaatten fazla enerji tüketen aboneler, devlet sübvansiyonundan yararlanma imkânını kaybediyor. Özellikle ayda 417 kilovatsaat tüketim yapan ve bu tüketimden dolayı fatura tutarı 1.050 lira olan aboneler, gerçek değer üzerinden fatura ödemek zorunda kalacak.

DÜZENLEMEDEN ETKİLENEN ABONE SAYISI

Bu yenilikten dolayı 1.2 milyon abonenin etkilenmesi bekleniyor. Yeni tarifelerin uygulanması, enerji tüketiminde farklı sonuçlar doğurabilir ve bu durum aboneleri daha fazla etkileyebilir.

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