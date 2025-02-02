Elektrikte Yüzde 140 Zam İddiası Öne Çıktı

ELEKTRİK FATURALARINDA YENİ TARİFE DÖNEMİ

Dün itibarıyla elektrik faturalarında yeni bir tarife uygulamasına geçildi. Aylık elektrik faturası 1.049 TL ve üzeri olan kullanıcılar, yaklaşık yüzde 100 oranında bir zamla karşılaşıyor. Ancak, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Gölge Enerji Bakanı Deniz Yavuzyılmaz, bu artışın sadece bir başlangıç olduğunu belirtiyor. Yavuzyılmaz, ilerleyen dönemde 495 TL ve üzeri fatura ödeyen konut abonelerinin de yüzde 140’lik bir zamma maruz kalabileceğini ifade ediyor.

YÜKSEK FATURALI ABONELERİN DURUMU

Yavuzyılmaz, yaptığı açıklamada, iktidarın aldığı önlemler ile milyonlarca konut abonesinin serbest tüketici tanımına alındığını vurguluyor. “Aylık faturası 1.049 TL ve üzerinde olanlar sabit fiyat tarifesinden çıkarıldı ve piyasa takas fiyatının geçerli olduğu değişken fiyat tarifesine dahil edildi. Bu da demek oluyor ki, vatandaşlar artık özel elektrik üretim şirketlerinin insafına terk edildi” diyor. Ayrıca, bu değişkenliğin sadece yüksek faturalı konut abonelerini değil, 495 TL ve üzeri fatura ödeyenleri de etkileyeceğini belirtiyor.

ENFLASYON VE DAR GELİRLİLERİN YÜKÜ

Bu durumu “vatandaşa darbe” ve “enflasyon altında ezilme” olarak nitelendiren Yavuzyılmaz, değişken fiyat tarifesinin, özellikle dar gelirli vatandaşlar için büyük bir yük olduğu konusunda uyarıyor. Sanayi, ticarethane ve kamu aboneleri açısından da benzer bir durumun geçerli olabileceğini ekliyor. Yavuzyılmaz, 1250 kilovatsaat sınırını aşan abonelerin kademeli zamlarla karşılaşacağını ve bu değişimlerin geniş bir kesimi olumsuz etkileyeceğini belirtiyor.