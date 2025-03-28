Elektronik İlan Doğrulama Sistemiyle Ceza Uygulandı

TİCARET BAKANLIĞI’NDAN ÖNEMLİ DENETİM UYGULAMASI

Ticaret Bakanlığı, kiralık taşınmaz ilanları için hayata geçirilen Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) çerçevesinde yaptığı denetimlerde, kimlik doğrulaması gerçekleştirmeden ilan yayımlayan bir şirkete iki ayrı ilan platformunda toplamda 1 milyon 200 bin lira idari para cezası kesti. Bakanlık, emlak ve otomotiv alanlarında adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısı oluşturmayı, kaliteli hizmet sunumunu sağlamayı ve tüketici mağduriyetlerini önlemeyi amaçlayarak taşınmaz ve taşıt ilanlarının yayımlandığı platformlarda kimlik ve yetki doğrulama yükümlülüğü getirdi.

SİSTEMİN DETAYLARI VE GEÇİŞ TARİHLERİ

1 Ocak’tan itibaren kiralık taşınmaz ilanları için zorunlu hale getirilen sistem sayesinde kimlik bilgilerini doğrulamayan bireylerin emlak portalları üzerinden ilan vermeleri engellendi. Bakanlık ekipleri bu sürecin ilk aşamasında, düzenlemelere aykırı ilan yayımlayan bir şirkete idari para cezası uyguladı. Ayrıca sistemin ikinci aşamasına 7 Nisan’da geçiş yapılması planlanıyor. Bu tarihler itibarıyla yetki doğrulama satılık işyeri ilanlarında da zorunlu olacak ve ilerleyen süreçte diğer satılık taşınmaz ilanlarında da uygulanacak.

İkinci el taşıt ilanlarında da yetki doğrulama uygulaması başlatılmış olup, 7 Nisan’a kadar geçiş süreci öngörülmüştü. Bu tarihten itibaren taşıt ilanlarında model yılına göre kademeli geçiş uygulanacak. İlk aşamada, 2023 ve üzeri model yılı olan ilanlar için yetki doğrulaması zorunlu hale gelecek. 2 Haziran’dan itibaren ise tüm taşıt ilanları için bu yükümlülük getirilecek.

HEDEFLENEN DÜZENLEMELER

Bu yeni düzenleme ile taşınmaz ve ikinci el taşıt sektörlerinde sahte ilanların, ilan kirliliğinin, spekülatif fiyat artışlarının ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Ayrıca, Bakanlıktan yetki belgesi almayan işletmelerin ilan vermesi ile yetkisiz ve kayıt dışı emlakçılık ve galericilik faaliyetlerinin de engellenmesi bekleniyor.