Elektronik Sigara Kullanımı Gençler Arasında Yaygınlaşıyor

ELEKTRONİK SİGARA KULLANIMI GENÇLER ARASINDA ARTMAKTA

Elektronik sigara kullanımı gençler arasında hızla yayılıyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Banu Musaffa Salepçi, Türkiye’de 13-15 yaş grubundaki gençlerin yaklaşık yüzde 20’sinin elektronik sigara kullandığını açıklayarak ailelere dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı. Bu ürünlerin USB bellek ya da oyuncak gibi göründüğünü ve kokusuz olmaları nedeniyle fark edilmesinin oldukça zor olduğunu ifade eden Prof. Dr. Salepçi, “Elektronik sigaranın akciğer hasarı yapma riski çok yüksek. Tütün endüstrisi çocukları hedef alıyor. Aileler son derece dikkatli olmalı” dedi.

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE GENÇLER ARASINDAKİ ORAN

31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, elektronik sigaraların düşündüğümüzden çok daha tehlikeli olduğuna dikkat çeken Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Banu Musaffa Salepçi, her yıl dünya genelinde 8 milyondan fazla insanın tütün ile ilgili hastalıklardan hayatını kaybettiğini belirtti. Bu kayıpların yaklaşık 7 milyonunun aktif içicilerden, 1,3 milyonunun ise pasif içicilerden geldiğini açıkladı. Gençler arasında elektronik sigara kullanım oranının dünya genelinde yüzde 20’lere yükseldiğini ifade eden Prof. Dr. Salepçi, Türkiye’de lise ve üniversite gençliği arasında bu oranın yüzde 16 ila 20 arasında değiştiğini söyledi.

NİKOTİN BAĞIMLILIĞI VE FARKINDALIK

Gençlerin kullandığı tek kullanımlık puff barlarının içerisinde 300 puffa kadar likit bulunduğunu ve önemli miktarda nikotin içerdiğini vurgulayan Prof. Dr. Salepçi, “Gençler bu ürünleri arkadaşlarıyla birlikte alıp kullanabiliyor. Ne kadar nikotin alındığı bilinmediği için ciddi bağımlılık riski taşıyor. Üstelik aileler çoğu zaman çocuklarının elektronik sigara kullandığını fark edemiyor” dedi. Elektronik sigaraların daha az zararlı olduğu düşüncesinin gerçeği yansıtmadığını belirten Salepçi, bu cihazların 300 dereceye kadar ısındığını ve içlerindeki metal ve katkı maddelerinin kanserojen hale geldiğini aktardı.

SAĞLIĞI TEHDİT EDEN SONUÇLAR

2019 yılında ABD’de yaklaşık 2 bin 500 kişi ani solunum sıkıntısıyla hastaneye başvurmuş, bu vakalardan 67’si hayatını kaybetmişti. Prof. Dr. Salepçi, bu vakaların çoğunun elektronik sigara kullanan kişilerde, akut akciğer hasarı yaşandığını belirterek, “Elektronik sigaraların içine eklenen birçok aroma, E vitamini de dahil olmak üzere büyük hasara yol açabiliyor. Bu durum, hastaların yoğun bakıma girmesine ve hatta yaşamını yitirmesine neden olabiliyor. ABD’de 16 yaşındaki bir genç akciğer nakli olmak zorunda kaldı. Ülkemizde de göğüs hastalıkları polikliniklerine aynı nedenle başvuran gençler mevcut” diye konuştu.

YASAL DÜZENLEMELERE RAĞMEN EREJİM

Türkiye’de elektronik sigaraların kapalı alanlarda kullanımını yasaklayan ve ithalatını engelleyen yasal düzenlemelere rağmen bu ürünlere erişimin hala oldukça kolay olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Salepçi, “Yasaklara rağmen hızla yayılan bir maddeyle karşı karşıyayız. Bugün akciğerlere ciddi zarar verdiğini biliyoruz, ancak uzun vadede sigara gibi kanserojen etkilerinin ortaya çıkacağından eminiz” dedi.

AİLELERİ UYARIYOR

Prof. Dr. Banu Musaffa Salepçi, “Bazı ülkelerde elektronik sigaralar sigara bırakma yöntemi olarak reçete ediliyor. Ancak Dünya Sağlık Örgütü, gençler üzerindeki olumsuz etkileri sebebiyle bu ürünlerin acilen denetlenmesi ve 18 yaşından küçüklere satışının yasaklanması gerektiğini belirtiyor. Özellikle astım gibi solunum yolu hastalıkları olan çocuklarda semptomları artırıyor. Aileler, e-sigaranın USB ya da oyuncak gibi görünmesinden dolayı fark edemeyebiliyor. Kokusu olmaması da bu durumu daha da zorlaştırıyor. Bu konuda ailelerin ve okullardaki öğretmenlerin çok dikkatli olması gerekiyor” diyerek sözlerini tamamladı.