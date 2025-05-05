Elektronik Sigara Tehlikesi Artıyor!

Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Alper Fındıkçıoğlu, elektronik sigara kullanımının artmasına dikkat çekerek, bunun tehlikelerini vurguladı. Özellikle ilkokul ve ortaokul çağındaki çocukların da elektronik sigara kullanmaya başladığını belirtti. Fındıkçıoğlu, bu cihazların sanıldığı kadar zararsız olmadığını, hatta “Patlamış mısır akciğeri” olarak bilinen hastalığa yol açabileceğini söyledi.

ELEKTRONİK SİGARALARDAKİ ZARARLAR

Kullanım oranları giderek artan elektronik sigaralar, gençlerin arasında popüler hale geliyor. Birçok kişi, bu cihazların sağlık açısından daha az zararlı olduğunu düşünüyor. Ancak, Prof. Dr. Alper Fındıkçıoğlu, “Elektronik sigaralar, nikotin bağımlılığını sürdürüyor ve akciğer hasarı, kalp hastalıkları gibi çeşitli sağlık sorunlarına neden oluyor” dedi. Yapılan araştırmalarda, bu cihazların vücut üzerinde başka olumsuz etkileri de olduğu ifade ediliyor.

ÇOCUKLAR DA KULLANIYOR

Fındıkçıoğlu, elektronik sigaraların aslında normal tütün mamulü sigaradan farklı olmadığını vurgulayarak, “Son yıllarda bu ürünlerin artışıyla birlikte genç yaşlarda akciğer ve kalp damar hastalıklarının ortaya çıkması kaçınılmaz” şeklinde konuştu. Ayrıca, duman kokusunun olmaması nedeniyle elektronik sigaraların her yerde kullanılabiliyor olması tüketim oranını artırıyor. Bu durum, ilkokul ve ortaokul çağındaki çocukların da bu zararlı alışkanlığı edinmesine neden oluyor.

PATLAMAMIŞ MISIR AKCIĞI HASTALIĞI

Prof. Dr. Fındıkçıoğlu, elektronik sigaraların, “Patlamış mısır akciğeri” olarak bilinen hastalığı tetiklediğine dikkat çekti. Bu hastalık, ilk olarak patlamış mısır fabrikası işçilerinde görülmüştü. Elektronik sigaralarda kullanılan diacetyl isimli kimyasal, ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor. Bu madde, akciğerde hırıltılı nefes darlığı ve öksürük gibi semptomlara yol açarak önemli bir akciğer rahatsızlığı oluşturabiliyor. Diacetyl, elektronik sigaralardaki aromaların içerisine eklenerek ürünleri daha çekici hale getiriyor.

YANLIŞ İNANIŞLAR

Son olarak, Prof. Dr. Fındıkçıoğlu, elektronik sigaranın normal sigaradan bir farkı olmadığını belirtip, sigarayı bırakmak isteyenlerin bunu geçiş yolu olarak görmelerinin yanlış olduğu konusunda uyardı. Kullanıcılar, bu ürünlerle bağımlılıklarından kurtulamadıkları gibi sağlığa zarar veren etkilerden de kaçamamış oluyor.