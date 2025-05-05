Elektronik Sigara Tehlikesi Artıyor. Çocuklar Elektronik Sigara Kullanıyor. Akciğer Hastalığına Neden Oluyor. Sigara Kadar Zarar Veriyor. Prof. Dr. Alper Fındıkçıoğlu Uyarıyor.

ÇOCUKLARDAKİ ELEKTRONİK SİGARA KULLANIMI ARTIYOR

Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Alper Fındıkçıoğlu, elektronik sigara kullanımının ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklar arasında bile yaygınlaştığına dikkat çekiyor. Uzman, elektronik sigaraların ‘Patlamış mısır akciğeri’ adı verilen bir hastalığa yol açabileceğini ifade ediyor. Son günlerde elektronik sigaraların popülaritesi artıyor; genellikle sağlığa daha az zararlı olduğu düşüncesi ile tercih ediliyor. Ancak bu cihazlar, nikotin bağımlılığını sürdürüyor ve akciğer hasarı, kalp hastalıkları, beyin gelişimi üzerinde olumsuz etkilere neden olabiliyor.

TEHLİKELİ YANLIŞ ANLAYIŞLAR

Prof. Dr. Alper Fındıkçıoğlu, Acıbadem Adana Hastanesi’nde yaptığı açıklamada elektronik sigara üzerinde yanlış bir algı olduğunu vurguluyor. “Yapay meyve aromaları nedeniyle zararsız bir ürün gibi sunuluyor. Ancak bu konuda dikkatli olmak lazım. Sigara değil ama sigara kadar zararlı. 10-15 yaş civarındaki çocuklar çok rahat kullanabildiği için ciddi çok genç yaşta olmalarına rağmen akciğer, kalp damar ve birçok hastalığın görülmesi mümkün,” diyor. Elektronik sigaraların normal tütün ürünleri ile aynı riske sahip olduğunu belirtiyor.

KÜÇÜK YAŞLARDA CİDDİ SAĞLIK SORUNLARI

Prof. Dr. Fındıkçıoğlu, “Elektronik sigaralar aslında normal tütün mamulü sigaradan farklı bir şey değil. Son 10-15 yıldır giderek daha çok kullanılmaya başladığını görüyoruz. Tüketiciler için duman kokusunun olmaması çekici hale getiriyor. Bu da içme oranını arttırıyor. Üzülerek görüyüz ki, bırakın gençleri, ilkokul, ortaokul çağındaki çocuklar bile kullanıyor. Böylece çok kişi genç yaşta, zararlarına maruz kalıyorlar,” şeklinde konuşuyor.

PATLAMMIŞ MISIR AKCİĞİ HASTALIĞI RİSKİ

Elektronik sigaraların, batı ülkelerinde ‘Patlamış mısır akciğeri’ hastalığına yol açtığını belirten Prof. Dr. Fındıkçıoğlu, bu hastalığın ilk kez, patlamış mısır fabrikası işçilerinde görüldüğünü aktarıyor. “Günümüzde kullanılan elektronik sigaralarda yine bu tehlikeli madde diacetyl kullanılıyor. İçicilerin bu kimyasalları akciğerlerine çekmesi, ciddi zararlar veriyor ve yol açtığı hastalık, ‘Patlamış mısır akciğeri’ ismiyle biliniyor. Akciğerde Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı’nın semptomlarına benzeyen hırıltılı nefes darlığı, öksürük gibi şikayetlere yol açıyor,” diyor. Bu durumun kamu sağlığını tehdit eden ciddi bir sorun olduğuna dikkat çekiyor. Elektronik sigaraların normal sigaradan bir farkı olmadığını ifade eden uzman, sigara bırakmak isteyenlerin bu yöntemi geçiş yolu olarak görmesinin yanlış olduğunu belirtiyor.