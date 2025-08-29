Elenen Yarışmacı, Rüyası Gerçekleşti

YARIŞMACI DİKKAT ÇEKTİ

ATV’nin Kim Milyoner Olmak İster programının 28 Ağustos tarihli bölümünde Cemal Arda Ermutlu, dikkat çekici bir performans sergileyerek izleyicilerin ilgisini çekti. Oktay Kaynarca’nın sunduğu programda Ermutlu, altıncı soruya kadar başarıyla ilerledi.

BARAJ SORUSUNDA HATA YAPTI

Yarışmanın 50 bin TL değerindeki baraj sorusunda, Can Yücel’in “Sen miydin o, yalnızlığın mıydı yoksa / Kör karanlıkta açardık paslı gözlerimizi” dizeleriyle başlayan şiirinin adı soruldu. Yarışmacı, seyirci jokerine başvurarak, izleyicilerin yüzde 55 oranında işaretlediği “A- Hüzün Seddi” seçeneğini tercih etti. Ancak doğru cevap “C- Sevgi Duvarı” olarak belirlendi.

DÜŞÜNDÜRÜCÜ BİR AÇIKLAMA

Yanlış cevapla elenen Ermutlu, yarışma sonrasında yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz gün bir rüya gördüm. Seyirci joker hakkını kullanıp eleniyordum. Rüyamda gördüğüm gibi oldu” diyerek duygusal bir veda gerçekleştirdi. Yarışmacı, 5 bin TL ödül kazanarak programdan ayrıldı.