Eleşkirt’te Cami Çocuk Buluşması Etkinlikleri

CAMİ ÇOCUK BULUŞMASI ETKİNLİKLERİ DEVAM EDİYOR

Ağrı’nın Eleşkirt İlçe Müftülüğü, “Cami Çocuk Buluşması” etkinlikleri ile çocukları camide bir araya getiriyor. Bu etkinliklerle çocuklar, ibadet etmenin yanısıra çeşitli oyunlar oynayarak keyifli zaman geçirme imkanı buluyor. Ramazan ayı boyunca her hafta perşembe akşamı farklı camilerde yapılan etkinliklerde, teravih namazının ardından cami içinde düzenlenen oyunlarla çocukların eğlenceli bir zaman geçirmesi sağlanıyor.

ETKİNLİKLERDE OYUNLAR VE HEDİYELER

İlçe Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen programda, çocuklara Ramazan Treni, Halat Çekmece, Takke Kapmaca ve Çuval Yarışı gibi aktiviteler sunuluyor. Bu etkinlikler, çocuklara camiyi sevdirme amacı taşıyor. Programın sonunda ise çocuklara çeşitli hediyeler verilerek, camiden mutlu bir şekilde ayrılmaları amaçlanıyor.

MÜFTÜ LOKMAN SALI’DAN AÇIKLAMALAR

Eleşkirt İlçe Müftüsü Lokman Salı, bu etkinliklerle ilgili olarak Diyanet İşleri Başkanlığı’nın çocuklara ve gençlere yönelik hayata geçirdiği projelere dikkat çekti. Salı, “Bu projelerden biri de Cami Çocuk Buluşmasıdır. Bizler de bu projeyi ilçemizde uygularken çocuklarımızın camiyi ve namazı severek benimsemelerini sağlamak amacıyla teravih namazı sonrasında onlarla çeşitli oyunlar oynuyoruz.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, cami ile ilgili çocukluk hatıralarına vurgu yaparak, “Oysa ki Rahmet Peygamberimiz, camide bir çocuk gördüğünde minberden inmiş, onu kucağına alıp sevmiştir.” şeklinde sözlerini tamamladı.