Elgarat’tan Netanyahu’ya Eleştiri: Halkına Karşı Suç İşledin

ATEŞKES ANLAŞMASININ SONA ERMESİ

Gazze’de 19 Ocak’ta başlayan ve 42 gün süren ateşkes ile esir takası anlaşmasının birinci aşaması 2 Mart’ta sona erdi. Hamas, ikinci aşama müzakerelerine başlama talebinde bulunmasına rağmen, İsrail bu aşamayı uzatmayı ve daha fazla esir serbest bırakmayı istedi. Bu durum müzakereleri çıkmaza soktu. Öte yandan, cenazesi teslim edilen İsrailli esir Itzik Elgarat’ın kardeşi Danny Elgarat, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu ağır bir dille eleştirerek halkı hükümetin istifası için harekete geçmeye davet etti.

HÜKÜMET KARŞITI PROTESTOLAR

The Times of Israel’in haberine göre, Gazze Şeridi’ndeki esirlerin yakınları ve binlerce kişi, Hamas ile ateşkes ve esir takas anlaşmasının devam etmesi ve Netanyahu hükümetinin istifası talebiyle Tel Aviv’deki Savunma Bakanlığı binası çevresinde bir araya geldi. Protestoculara hitap eden Danny Elgarat, “Netanyahu, seni halkına karşı işlediğin suçlardan yargılayacağız. Bugün burada gördüğünüz şey bir ayaklanma” diyerek toplumu ayaklanmaya katılmaya davet etti. “Tüm alışveriş merkezlerinin, bankaların, teknoloji şirketlerinin kepenklerini indirin. Gelin ülkeyi kurtarın. Ülkenin kaderi esirlerin hayatına bağlı” şeklinde konuştu.

İKİNCİ AŞAMA MÜZAKERE İHTİYACI

Gazze’de serbest bırakılması beklenen esir askerlerden Matan Angrest’in teyzesi Meirav Angrest Rahamim, Netanyahu’nun yeğenine “esaret altında terkedilmiş üçüncü sınıf vatandaş” muamelesi yaptığını ifade etti. Rahamim, hükümeti anlaşmanın ikinci aşamasını hayata geçirmek yerine “savaşın bir sonraki aşamasını başlatmaya çalışmakla” suçladı. Esir yakınları, Netanyahu’yu anlaşmayı sabote etmek ve ikinci aşama müzakerelerini kasıtlı olarak geciktirmekle itham ediyor.

MÜZAKERE ÇIKMAZI VE İNSANİ KRİZ

Hamas, 14 Mart’ta Doha’da müzakere edilen üç aşamalı ateşkese olumlu yanıt vererek, biri hayatta, dördü ölü beş ABD-İsrail vatandaşını teslim edeceğini açıkladı. Ancak İsrail, bu yanıtı “psikolojik savaş” olarak değerlendirdi. Hamas, kalıcı ateşkesin sağlanacağı ve İsrail ordusunun Gazze’den çekileceği ikinci aşamanın müzakerelerini istiyor. İsrail ise birinci aşamanın uzatılmasını ve daha fazla esirin serbest bırakılmasını talep ediyor. 2 Mart’ta birinci aşamanın sona ermesiyle birlikte İsrail, Gazze’ye insani yardım girişlerini durdurdu ve 9 Mart’ta elektrik tedarikini kesti. Tüm bunlar Gazze’deki insani durumu kötüleştirirken, esir yakınları ve halkın öfkesi de artıyor. Netanyahu hükümetine yönelik eleştiriler, hem iç hem de uluslararası kamuoyunda yoğun bir şekilde devam ediyor.