Elif A. Tutuklandı, Bebek Öldürüldü

BEŞİKTAŞ’TA İKİNCİ KATLİAM

Beşiktaş’ta meydana gelen olayda, bebeğini çöp konteynerinin yanına bırakan anne Elif A., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyetteki ifadesinde, bebeğin cesedini bırakmasının ardından alışverişe gittiği anlaşılan Elif A.’nın, market gidişine ait görüntüleri de ortaya çıktı. Olay, 31 Ağustos’ta sabah saatlerinde Mecidiye Mahallesi’nde gerçekleşti. Sokaktaki çöpleri temizleyen belediye ekipleri, çöp konteynerinin yanında bir bebek cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, hayatını kaybeden bebeğin vücudunda yanık ve kesik izleri olduğu belirlendi. Yeni doğduğu ve göbek kordonunun kesildiği saptanan bebeğin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ŞÜPHELİ ANNE ELİF A.’NIN İFADESİ

Olayın hemen ardından teknik ve fiziki takip yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin 3 çocuk annesi Elif A. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan Elif A.’nın bebeği kendi imkanlarıyla doğurduğu ve makas kullanarak öldürdüğü belirlendi. Bebeğin cesedini bir kutuya koyarak çöp konteynerine attığı ortaya çıktı. Ardından market alışverişine çıktığı anlaşıldı. Elif A., işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi ve ‘Canavarca hisle, altsoya ve kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bu arada, Elif A.’nın bebeğini öldürdükten sonra markete gittiği anların güvenlik kamera görüntüleri de gün yüzüne çıktı. Görüntülerde, kadının yürüyerek markete girdiği ve alışveriş yaptığı görülüyor. Emniyetteki ifadesinde ise Elif A., yaşadıklarını detaylı bir şekilde aktardı. Ailevi sorunlar ve yaşadığı şiddet nedeniyle büyük bir bunalım içerisinde olduğundan bahseden Elif A., “Resmi olarak evlenip, boşandım. Üç çocuğum var. Hamile olduğumu sadece kardeşim biliyordu. Kürtaj olamadım ve doğumun zamanı geldi” ifadelerini kullandı.

OLAY ANINI ANLATTI

Elif A., olay günü yaşananları, “Kasık bölgemde yoğun sancılar başladı. Kimse yanımda yoktu. Doğum gerçekleşti ve ardından bebeği kazan dairesinde bıraktım. Bebeğin ağladıktan sonra ne yaptığıma dair hatırladığım bir şey yok. Onu orada bıraktıktan sonra eve dönüp, diğer çocuğuma kahvaltı hazırladım” sözleriyle aktardı. Bebeğin cesedini bıraktıktan sonra çöp konteynerinin yanına koyduğunu anlattı. Olayla ilgili hatırladığı detaylar ise oldukça çelişkiliydi. “Yanımda kimse yoktu, ne olduğu hakkında bir fikrim yok. Bebeği çöp kutusunun yanına koyduktan sonra markete gittim” şeklinde ifadelerini sonlandırdı.