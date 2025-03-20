Elif Aşık Türkiye Finallerine Katılacak

EDİRNE’DE YAPILAN YARIŞMADA BAŞARI

Edirne’de gerçekleşen Okul Sporları Gençler Bilek Güreşi müsabakalarında, Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü sporcusu Elif Aşık, hem sağ hem de sol kolda ikinci olarak dikkat çekti. Mimar Sinan Spor Salonu’nda düzenlenen organizasyona, 12 farklı ilden toplam 598 sporcu katıldı. Bu kapsamda 321 kız ve 277 erkek sporcu, çeşitli sıkletlerde yarıştı.

ELİF AŞIK TÜRKİYE FİNALİNE YÜKSELDİ

Kocaeli şampiyonu olarak turnuvaya katılan Elif Aşık, Edirne’deki müsabakalarda sergilediği üstün performansla ikinci olmayı başardı. Elde ettiği bu başarı, Aşık’ı Türkiye finallerine katılmaya hak kazandırdı. Yarışmada sporcular, kuvvet, teknik ve dayanıklılıklarını sergileyerek rakipleriyle yarıştı.

KULÜPTEN TEBRİK MESAJI

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada, Elif Aşık’ın başarısı vurgulandı. Açıklamada, “Kadın Futbol Takımımızın başarılı sporcusu Elif Aşık, Edirne’de yapılan Okul Sporları Gençler Bilek Güreşi müsabakalarında hem sağ hem de sol kolda ikinci olarak Türkiye finallerinde yarışmaya hak kazanmıştır. Elif bu alanda da gücünü göstererek başarılarına bir yenisi ekledi. Aldığı bu sonuçla kulübümüzü, ilçemizi ve ilimizi gururlandırmıştır. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” ifadelerine yer verildi.