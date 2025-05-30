Elif Atalay, Balkondan Düştü, Öldü

ZONGULDAK’TA GECEKONDU KAZASI

Zonguldak’ta, evinin balkonundan düşen 36 yaşındaki Elif Atalay’ın sabah saatlerinde komşuları tarafından cansız bedeni tespit edildi. Olayla ilgili polis incelemesi başladı.

Olay, Kozlu ilçesi Güney Mahallesi Likman Konutları’nda gece saatlerinde gerçekleşti. İddialara göre, Elif Atalay, yüksekliğin beşinci katında yer alan evinin balkonundan beton zemine düştü. Sabah, balkona çıkan bir komşusu Atalay’ı yerde hareketsiz görünce durumu polise bildirdi. Adrese hemen polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

KOMŞULAR TARAFINDAN BULUNDU

Sağlık ekiplerinin ilk incelemesi sonucunda Elif Atalay’ın yaşamını yitirdiği ve cansız bedeninin bir süre orada bulunduğu belirlendi. Olay yeri incelemelerinin ardından Atalay’ın cenazesi, otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

SOSYAL MEDYADA SON PAYLAŞIMI

Öte yandan, Elif Atalay’ın sosyal medyada dün akşam saat 20.00 sıralarında paylaştığı son gönderide bir kadın arkadaşıyla içki içtiği ve “Eski mayıslar yükleniyor” ifadelerini kullandığı gözlemlendi. Polis, olayla ilgili kapsamlı bir inceleme süreci başlattı.