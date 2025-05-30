Elif Atalay’ın Cansız Bedeni Bulundu

Olayın Gelişimi

Zonguldak’ta bir kadının evinin balkonundan düşmesi sonucu hayatını kaybetmesi olayı yaşandı. Elif Atalay (36), sabah saatlerinde komşuları tarafından cansız halde bulundu. Olay, Kozlu ilçesi Güney Mahallesi Likman Konutları’nda meydana geldi. İddialara göre; Atalay, 5’inci kattaki evinin balkonundan beton zemine düşmüş durumda bulundu. Balkona çıkan bir komşusu, Elif Atalay’ı yerde hareketsiz görünce durumu polise bildirdi.

Polis ve Sağlık Müdahalesi

Hızla olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri, yaptığı ilk incelemede Elif Atalay’ın ölmüş olduğunu tespit etti. Sağlıkcılar, bir süre önce yaşamını yitirdiğini belirledi. Elif Atalay’ın cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili detaylı bir inceleme süreci başlattı.

Sosyal Medyada Son Paylaşımları

Öte yandan, Elif Atalay’ın dün akşam saatlerinde sosyal medyada yaptığı son paylaşımda, bir kadın arkadaşı ile birlikte içki içerken çekilmiş fotoğrafı yer aldı. Paylaşımın üzerinde ise “Eski mayıslar yükleniyor” ifadeleri bulundu. Polis ekipleri, olayla ilgili çok yönlü bir soruşturma yürütüyor.